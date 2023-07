Mercedes-Benz Classe V, le novità del restyling

Ecco dunque le prime immagini e le prime informazioni riguardo il restyling del minivan premium, che si distinguerà per alcuni tratti di design rivisitati e per una strumentazione di bordo nuova.

Entro la fine dell’anno Mercedes-Benz ha in agenda la presentazione al pubblico del nuovo Classe V e della sua versione elettrica EQV, eppure come per i modelli che si rispettano, la casa tedesca ha giocato la carta dell’anticipazione.

Scopriamo le novità estetiche Guardando il frontale del nuovo Classe V si scopre un paraurti ridisegnato e una griglia del radiatore diversa in base all’equipaggiamento del minivan. Il caso che più ci ha sorpreso in termini di stile e, se vogliamo, anche di appariscenza, è quello della top di gamma Exclusive, che ha la cornice della griglia contornata da una banda luminosa a led e in aggiunta mette in mostra anche il logo della Mercedes-Benz, la Stella a tre punte, in posizione verticale sul cofano motore. Le novità per la carrozzeria riguardano inoltre cinque nuove colorazioni inserite nel listino delle vernici e diversi tipi di cerchi in lega che variano dalla misura di 17” fino a 19”. Arrivando al posteriore, è facile notare una superficie definita dalle luci a led di nuova concezione con il contorno oscurato.

Dentro c’è tanto spazio e comfort Internamente sono state definite diverse novità oltre a una dotazione sempre molto ricca. Sia la Classe V che la EQV presentano il famoso sistema MBUX fruibile attraverso due schermi da 12,3” con diverse funzioni: il primo è un vero e proprio digital cockpit e si trova davanti al guidatore, il secondo consente il controllo di tutte le funzioni dell’infotainment (navigazione, multimedialità, assistente vocale "Hey Mercedes", la personalizzazione delle luci d’ambiente in 64 colori e vari servizi online). Come accennavamo in apertura di questo paragrafo, è molto ricca la presenza di sistemi tecnologici all’interno dell’offerta ADAS. A tal proposito, Classe V ed EQV hanno di serie l’Attention Assist, l’Active Brake Assist, il Blind Spot Assist, l’Active Lane Keeping Assist, l’Intelligent Speed Assist e la telecamera a 360°. Internamente, la configurazione dello spazio varia da sei a otto posti (con la possibilità di avere anche sedili singoli che si possono reclinare e dotare di massaggi, braccioli e poggiapiedi) e ognuna si può avere nei tre allestimenti, Style, Avantgarde, Exclusive e ognuno si può abbinare ai pacchetti estetici AMG Line e Night Package.