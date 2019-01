Mercedes AMG GT, lʼammiraglia stupenda

Quattro porte per sognare. Fino a pochi anni fa sentir parlare di berline come ipotesi di acquisto significava esprimere unʼidea di retroguardia, di gusti antichi in fatto di automobili. Le classiche tre volumi e quattro porte sono diventate demodé, surclassate sul mercato da compatte 5 porte, Suv e crossover. Poi Mercedes ha avuto lʼidea di rendere sportive le berline e con la prima CLS ha partorito un segmento nuovo, quello delle granturismo 4 porte.