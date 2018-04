3 aprile 2018 10:00 Mercedes CLS 350d, lo stile si fa leader Terza generazione dellʼammiraglia “alternativa”

Quando si dice unʼauto completa, efficiente, leader. Perché la nuova Mercedes CLS ha tutto: lʼeleganza e la sportività; la presenza su strada e la modernità. In più è comodissima (e non cʼerano dubbi per una Mercedes), con un eccezionale isolamento acustico dellʼabitacolo e spaziosissima, perché la grande novità è che oggi, alla terza generazione, la CLS diventa una 5 posti.

Mercedes lancia la terza generazione di CLS Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 3 di 25 Ufficio stampa 4 di 25 Ufficio stampa 5 di 25 Ufficio stampa 6 di 25 Ufficio stampa 7 di 25 Ufficio stampa 8 di 25 Ufficio stampa 9 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tgcom24 è andata a Firenze a provare la versione 350d, la più gettonata sul nostro mercato. Un motore diesel (OM656) scattante, ma anche super efficiente per consumi ed emissioni. Ma il successo della berlina/coupé Mercedes (375 mila unità vendute nel mondo, di cui 14.000 in Italia) si deve al fatto che è una vera ammiraglia alternativa alla Classe S. Le linee così sportive, lʼassetto basso e il Cx di 0,26 hanno consentito ai designer di Stoccarda di reinterpretare lo stile delle classiche berline di rappresentanza, facendo di CLS la punta di lancia di una categoria che ha avuto poi vari emuli.

La terza generazione cambia qualcosa nel disegno del frontale, ma tutto sommato conferma lʼoriginalità del progetto e investe sugli interni, facendo proprie tutte le tecnologie della Classe S. Il fiore allʼocchiello è la funzione Energizing, pensata con lʼottica che il viaggio deve anche essere un momento di piacere e di benessere. Grazie a questa funzione, il guidatore può cambiare le luci, i profumi e lʼambiente, personalizzando persino i singoli posti a sedere. La qualità della vita a bordo si nota poi in dettagli di stile come le bocchette dʼaerazione illuminate, o lʼinfotainment del sistema Mercedes Me Connect, visualizzabili su un display multimediale da 12,3 pollici.

Rispetto alla Classe S, la nuova CLS ha una maggior versatilità nellʼofferta motori. Perché ci sono anche nuovi, piccoli 4 cilindri accanto ai 6 cilindri in linea benzina e diesel. La nostra CLS 350d è 6 cilindri e sviluppa 286 CV e 600 Nm di coppia, tanta roba ma comunque meno della possente 400d che di cavalli ne sfodera 340. La marcia è impeccabile! Placida, ovattata, sicura, in autostrada come sui tornanti collinari fuori Firenze. La trazione integrale 4Matic è un must, come anche il cambio automatico, ormai imprescindibili sullʼalto di gamma Mercedes. Che ha volto il proprio sguardo anche alla trazione ibrida, con un sistema EQ Boost per la motorizzazione a benzina. Quanto alla nostra CLS 350d, i prezzi partono da 83.500 euro.