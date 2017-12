Mercedes CLS, lo stile sposa il benessere

La nuova Mercedes CLS conferma lʼassetto basso , il profilo sinuoso e le linee curve che lʼhanno resa celebre. Uno stile che rimanda allʼidea stessa di dinamicità ‒ Cx di 0,26 ‒ conquistando molti appassionati di vetture sportive. È però unʼammiraglia “alternativa” rispetto alla Classe S, se si guarda dentro casa Mercedes, ma certo non meno esclusiva. Anzi il suo successo è stato tale che a Stoccarda hanno realizzato anche una versione station wagon dalla enorme funzionalità. Ed è proprio allʼinterno che la nuova CLS rivela la sua personalità, basti pensare a quanto offre nel campo del benessere di bordo . Grazie alla speciale funzione Energizing , il guidatore (o chi per lui) può cambiare le luci, gli aromi e lʼambiente, personalizzando persino i singoli posti a sedere.

Qualità della vita a bordo che si nota anche nei dettagli di stile quali le bocchette dʼaerazione illuminate, per non parlare degli evoluti sistemi dʼinfotainment Mercedes Me Connect con un display multimediale da 12,3 pollici. Insomma classe pura! In attesa dei più accessibili motori a 4 cilindri, la nuova Mercedes CLS è disponibile con due motorizzazioni 6 cilindri turbodiesel, la 350d da 286 CV e 600 Nm di coppia e la 400d da 340 CV e 700 Nm, entrambe abbinate alla trazione integrale 4Matic.