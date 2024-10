Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Settembre 2024

Tra le alimentazioni, in settembre il motore a benzina ha fatto segnare una perdita di 3,9 punti, fermandosi al 25,4% di quota, 29,4% nel cumulato (+1,2 p.p.). Il diesel è retrocesso al 12,7% (-2,8 p.p.) e al 14,1% nei 9 mesi (-4,6 p.p.), mentre il Gpl ha guadagnato 1,3 punti, salendo al 9,3% nel mese e al 9,4% nel cumulato (+0,5 p.p.). Il metano ha invece immatricolato solo 9 autovetture nel mese e nei 9 mesi ha coperto appena lo 0,1%. Le vetture ibride sono salite al 43,9% di share (+4,4 p.p.) e al 39,6% nel cumulato (+3,9 p.p.), con un 13,9% per le “full” hybrid e 30,0% per le “mild” hybrid. Come anticipato in apertura, le auto BEV in settembre sono cresciute del 29% e guadagnato 1,6 punti, posizionandosi al 5,2% del totale (al 4,0% in gennaio-settembre), mentre le PHEV si sono fermate al 3,4% (-0,6 p.p. e al 3,3% nei 9 mesi).