Leggera e versatile 17 maggio 2019 07:55 McLaren GT, la nuova sfida della Casa britannica La granturismo stradale con motore V8 biturbo

Una nuova era si apre in casa McLaren. Arriva la prima vera granturismo stradale di Woking, si chiama semplicemente McLaren GT, ha una figura molto slanciata, è versatile ed è leggerissima con la sua struttura in fibra di carbonio e alluminio. Una rivale temibile per le “italiane”, non fosse altro che per la bellezza della supercar britannica.

Granturismo in salsa inglese Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La McLaren GT sfila per 4,7 metri di lunghezza (mai una McLaren è stata tanto lunga), ha sbalzi pronunciati sia davanti che dietro e unʼaltezza da terra di soli 110 mm. La moderna configurazione di carrozzeria ha permesso ai designer di modulare un vano di carico di ben 570 litri! Cosa inusuale per una supercar, ma utili a trasportare la sacca da golf o gli sci. Il vano anteriore e quello posteriore sono accessibili tramite il portellone realizzato interamente in vetro e disponibile anche motorizzato elettricamente. Una fruibilità che sposa lʼaspetto prestazionale della vettura.

Il motore della McLaren GT è nuovo, il V8 4.0 biturbo benzina da 620 CV di potenza, forte di una coppia massima di 630 Nm erogata fin dai bassi regimi. Anche per il peso contenuto in poco più di 1.500 kg, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi e in 9 secondi netti passa da 0 a 200 orari. La velocità massima omologata è pari a 326 km/h! Insomma una bella “bestiolina”, che ha pneumatici Pirelli P Zero da 21 pollici dietro e da 20” allʼavantreno ed evolute sospensioni in alluminio leggero, con ammortizzatori idraulici che assicurano il continuo controllo di smorzamento.