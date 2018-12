16 dicembre 2018 08:50 McLaren, che faville con la nuova 720S Spider! Una decappottabile dallʼagilità strabordante

Un solo sguardo e la stilettata al cuore. La nuova McLaren 720S Spider suscita emozioni profonde, vivide, e chi ama le auto sportive sa di cosa si parla. La factory inglese la definisce una super cabriolet, anche se in realtà con i suoi due posti secchi è una spider purissima, con linee tanto belle e leggere da far venir voglia di metter subito le mani sul volante e provare le sensazioni che promette.

Il punto di partenza è la monoscocca in fibra di carbonio: leggera, rigida, estremamente resistente. È la stessa della McLaren 720S Coupé ed è priva del montante centrale, mentre la sezione posteriore è stata arretrata per accogliere lʼhard-top retrattile. La spider inglese è leggerissima, pesa soltanto 1.322 kg, cioè 49 chili in più della coupé per via di quel tetto rigido in fibra di carbonio, che può essere aperto o chiuso anche in movimento (fino ai 50 km/h) in soli 11 secondi. Di assoluta eccellenza si rivela lʼaerodinamica e le prestazioni dinamiche sono quelle di una supercar, espresse in tutta sicurezza, vista la struttura di protezione antiribaltamento integrata.

Il motore della McLaren 720S Spider è il V8 4.0 biturbo benzina che già conosciamo dalla Coupé. Nel nome cʼè già scritta la potenza ‒ 720 CV a 7.500 giri ‒ ma anche la coppia massima è fantastica: 770 Nm in un ampio arco di regime del motore. Ne scaturisce unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in un istante: 2,9 secondi! Come la coupé, di cui mutua lo schema a trazione posteriore. E per passare da 0 a 200 orari servono soltanto 7,9 secondi. Con il tettuccio chiuso la velocità massima raggiunge i 341 km/h, mentre per la guida open air bisogna “accontentarsi” di 325 km/h. Velocità che nessun codice della strada al mondo permette, quasi che McLaren non si fosse minimamente preoccupata dellʼutilizzo stradale della sua meraviglia.