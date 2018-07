2 luglio 2018 09:30 Mazda Vision Coupé, lʼeleganza assume nuove forme Filosofia orientale per le sportive di domani

Cʼè qualcosa di indiscutibilmente bello in Mazda, forse indiscutibilmente “giapponese”, ed è la sensualità del design. Superfici curve che riflettono luci e ombre in un gioco che è una danza e che esalta i colori; linee che si slanciano come i passi di un grande felino e donano il senso della dinamicità. Sono elementi che sulle vetture Mazda abbiamo imparato a conoscere e che sulla nuova Vision Coupe si esprimono allʼennesima potenza.

Lʼidea di base del prototipo è realizzare una coupé quattro porte dalle linee slanciate e sportive. Lʼabitacolo arretrato e il cofano motore importante un poʼ citano le coupé del passato, ma con una stilizzazione moderna che è il marchio di fabbrica della Casa giapponese. Si chiama “Kodo” Design questa filosofia, ma sulla Vision Coupe cʼè qualcosa in più: lʼeliminazione di tutti gli elementi non essenziali per inseguire unʼestetica in cui “less is more”. Le sportive classiche, a ben vedere, sono sempre state così. E a rimarcare questʼaspetto ecco lʼasse che corre dal logo sulla calandra fino al logo sul posteriore, così da creare una “one motion form” che trasmette lʼidea della velocità.