22 giugno 2018 07:35 Mazda MX-5, nuovo modello e special da urlo Tre esemplari firmati by Pollini Heritage

Arriverà a ottobre la nuova Mazda MX-5 2019, lʼiconica e amatissima spider che ha diffuso il segmento delle auto scoperte in tutto il mondo. Sarà disponibile sia con capote in tessuto che con tetto rigido (hard-top), come lʼattuale modello. Ma nel frattempo, il fascino irresistibile della MX-5 si è espresso lʼaltra sera a Milano con la Limited Edition sviluppata in partnership con Pollini Heritage.

La boutique Pollini in via della Spiga ha accolto questa favolosa serie speciale della spider più amata del mondo. Tre esemplari, ognuno con un colore differente: Soul Red Crystal, Ceramic, Jet Black, sviluppati partendo dall’allestimento Exceed con motore 1.5 da 131 CV e cambio manuale a 6 marce. Tre esemplari unici, identificati con un badge numerato in plancia e completo dellʼesclusivo kit Pollini composto da due borsoni da viaggio e due necessaire con profili in tinta con la vettura, più un paio di sneaker coordinate. La MX-5 Limited Edition Pollini Heritage può essere ordinata a partire dal 19 giugno esclusivamente online, dal sito Mazda www.mazda.it, al prezzo di 28.500 euro.

Ma torniamo al nuovo modello 2019 della roadster Mazda, che adotterà le nuove tecnologie di sicurezza i-Activesense. Cinque tecnologie, nello specifico, che vanno dal supporto intelligente avanzato alla frenata in città ‒ che rileva veicoli e pedoni e aiuta a evitare le collisioni ‒ alla frenata intelligente in retromarcia, passando per i sistemi anti-distrazione per chi guida e di riconoscimento dei segnali stradali, fino alla telecamera posteriore.