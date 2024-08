Maserati Quattroporte Gran Finale e Maserati MC20 Iris

Gli esterni sono stati valorizzati con la tinta Blu Nobile, con diversi elementi in carbonio e con le pinze freno in allumino spazzolato. Per distinguerla da tutte le altre Quattroporte, sia sul parabrezza che all’interno della portiera lato guidatore, è stato inserito il numero identificativo della vettura: 999999. Internamente la scelta è ricaduta su materiali di alta qualità e su scelte che riportano alla personalizzazione su misura, come il volante con inserto in radica, il pannello porta nella colorazione tan, il montante A in pelle nera, il logo del Tridente con cuciture nere sul poggiatesta, il baule foderato in pelle e l’inserto della maniglia della portiera passeggero in radica. Altri due dettagli distintivi riguardano l'inserimento del badge "Grand Finale" sul tunnel centrale e sul battitacco.