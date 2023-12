Maserati MC20 Notte: solo 50 esclusivi esemplari

La carrozzeria si distingue per la tonalità opaca Nero Essenza, mentre i cerchi in lega sono della misura da 20 pollici, anch’essi neri opachi con accenti in tonalità dorato bianco opaco, con pinze freno nere. Tutti i loghi passano dal colore argento alla tinta oro.

Nell’abitacolo, la Maserati MC20 Notte presenta dei sedili sportivi a sei posizioni in Alcantara nero e grigio con impunture gialle e il Tridente sui poggiatesta. Il volante sportivo in Alcantara è arricchito da inserti in fibra di carbonio.

La meccanica della Maserati MC20 Notte è quella che conosciamo: sotto il cofano c’è sempre il 3.0 V6 Nettuno, biturbo a benzina con sistema di combustione con precamera da 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia.

Per il momento non è stato reso noto il prezzo di questa edizione speciale, né il numero di esemplari riservati al mercato italiano.