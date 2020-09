Maserati MC20, il Tridente guarda al futuro

Per Maserati scocca il “Tempo dellʼAudacia” . La premiere della nuova supercar MC20 è solo la punta di diamante di unʼoffensiva di prodotto che porterà una sventagliata di freschezza nella Casa modenese. La Ghibli Hybrid , prima ibrida del brand, il prossimo Suv Grecale e la serie speciale Trofeo Collection rappresentano infatti la corposa strategia che il Tridente si è data per i prossimi anni.

Carrozzeria coupé di lunghezza inferiore ai 4 metri e mezzo, assetto basso e ultrasportivo, portiere Butterfly che si aprono verso lʼalto. Sono questi gli spunti estetici che caratterizzano la MC20, nome che sta per “Maserati Corse anno 2020”. Rispetto alla MC12 è più leggera e aerodinamica, per questo ancora più performante. Il motore ‒ battezzato Nettuno ‒ è di nuova concezione, V6 3.0 biturbo benzina da 630 CV e capace di erogare 730 Nm di coppia a soli 3.000 giri al minuto, così da spuntare un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi. Per passare da 0 a 200 orari servono 8,8 secondi e la velocità massima raggiunge i 325 km orari.

Grazie alla fibra di carbonio, la Maserati MC20 pesa meno di 1.500 kg, spuntando così un rapporto peso/potenza impareggiabile (2,33 kg/CV) e degno di essere sfruttato in pista. Partner di Maserati è stata Dallara, che ha contribuito allo sviluppo della scocca e anche dell’aerodinamica, frutto di oltre 2.000 ore/uomo di lavoro nella Galleria del Vento. Il risultato è la pulizia dello stile che vediamo nelle immagini, dove lʼunico “appesantimento” è del leggero spoiler posteriore. Auto di grande bellezza, la MC20 sarà declinata anche in carrozzeria cabriolet.

Gli interni seguono uno stilema hi-tech. Ci sono due schermi da 10 pollici: uno per il cockpit, l’altro per il Maserati Touch Control Plus (MTC Plus MIA). Nel tunnel centrale spicca il vano di ricarica wireless per smartphone e il selettore di modalità di guida (GT, Wet, Sport, Corsa e ESC Off per disattivare i controlli). Sul volante multifunzione cʼè la maggior parte degli altri comandi, incluso il Launch Control. La nuova MC20 sarà sempre connessa grazie al programma Maserati Connect, che offre la navigazione connessa, Alexa e Wifi Hotspot. Con lʼapp dedicata o lo smartwatch di Maserati Connect è possibile gestire le funzioni di bordo.

Per il lancio, Maserati MC20 sarà proposta in 6 nuove tinte di carrozzeria: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma e Grigio Mistero. Oltre alla cabrio, in futuro è prevista anche la variante elettrica della supercar modenese, che nel frattempo è già ordinabile in questa versione coupé. Prezzi non ancora ufficializzati, ma si parla di almeno 200.000 euro.