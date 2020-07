Maserati toglie i veli alla Ghibli Hybrid

Modello fondamentale nelle strategie di mercato Maserati, la Ghibli è stata venduta in oltre 100 mila unità dal lancio nel 2013. È una berlina 4 porte dalle linee bellissime e sportive, che ben si prestano allʼimpiego della tecnologia ibrida, rendendo lʼauto sempre più competitiva nel suo segmento al vertice. Un esclusivo colore Blu caratterizza questo modello e identificherà tutta la produzione ibrida della Casa modenese. Il progetto è stato sviluppato dal Maserati Innovation Lab di Modena, mentre lʼauto sarà prodotta a Grugliasco, nello stabilimento dedicato all’Avvocato Giovanni Agnelli.

La nuova Ghibli Hybrid combina un motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina con un alternatore a 48 volt e un compressore elettrico aggiuntivo (e-Booster). Il tutto è supportato da una batteria posta nel retrotreno, così da bilanciare la distribuzione dei pesi, per quanto questa motorizzazione mild hybrid pesi circa 80 chili in meno della versione Diesel. La potenza massima di sistema della Ghibli Hybrid è di 330 CV, per una coppia massima di 450 Nm disponibile già a 1.500 giri. Le prestazioni sono di assoluto rilievo: 255 km/h la velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Il design cambia in pochi, esclusivi particolari. La griglia frontale è stata ridisegnata per raffigurare il diapason, mentre dietro cambia il disegno dei fari, con un profilo che ricorda quello del boomerang. Aggiornamenti importanti anche allʼinterno, con un nuovo quadro strumenti e il debutto del Maserati Connect, un nuovo programma per tenere sempre connesso lʼabitacolo. Rinnovato anche il sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant, con schermo in HD da 10,1 pollici (prima era da 8,4”) e personalizzabile in funzione delle preferenze del guidatore.

Il tocco di classe sta nelle finiture dei rivestimenti, con cuciture blu sugli splendidi sedili sportivi in pelle, con regolazione elettrica a 12 vie. I poggiatesta evoluti integrano il sistema di prevenzione dei colpi di frusta. La nuova Maserati Ghibli Hybrid andrà in prevendita a settembre, le prime consegne sono previste a cavallo tra fine anno e inizio 2021.