Maserati e lʼesclusiva eleganza della serie speciale Royale

Eleganza, bellezza, heritage. Il nome Maserati è unʼeccellenza riconosciuta del made in Italy e non sorprende che la nuova, esclusiva serie speciale Royale guardi alla clientela internazionale. E i due colori previsti per questʼedizione limitata ‒ Blu Royale e Verde Royale ‒ sono quasi una stimmate.

Un allestimento che sarà realizzato per 100 Maserati soltanto, dei modelli Quattroporte, Levante e Ghibli. Tutte avranno motori 6 cilindri, dal V6 3.0 diesel da 250 e 275 CV al V6 benzina sempre tre litri da 350 e 430 CV. Una versione che nasce sulla scia del successo, nel 1986, della Quattroporte Royale, allora alla terza generazione e motorizzata con il poderoso V8 4.9 da 300 CV. Oggi le Maserati Royale sono ovviamente super equipaggiate, con di serie i pacchetti Cold Weather, Premium e Driving Assistance Plus. La dotazione di sicurezza comprende i sistemi più avanzati di ausilio alla guida (ADAS).

Il look di queste versioni si caratterizza per i cerchi da 21 pollici e le pinze freno in color argento. Gli interni si basano sull’allestimento GranLusso e propongono poi i rivestimenti in “Pelletessuta” Zegna color Cuoio, unʼesclusiva che soltanto le Maserati hanno, oppure in pelle Pieno Fiore bicolore Nero/Cuoio. Le vetture si distinguono anche per lʼaudio Sound System Bowers & Wilkins, il tetto apribile elettrico e i vetri oscurati. Sono auto connesse e implementano i sistemi Apple e Android. Per il primo cʼè anche lʼassistente vocale Siri.

Le nuove Maserati Royale saranno consegnate a partire da marzo 2020. Gli ordini di questa serie speciale e limitata possono naturalmente già essere effettuati. I prezzi per la Royale Special Series partono da 104.700 euro per Ghibli, da 111.600 euro per il Suv Levante e da 137.300 euro per lʼammiraglia Quattroporte.