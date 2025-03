Maserati MC20 elettrica: non si farà

Avete presente la Maserati MC20? Pensiamo proprio di sì, è impossibile non riconoscerla: il mercato era in attesa della variante totalmente elettrica, che però non si farà. Così, la tanto attesa Folgore resta soltanto un'idea e secondo quanto riferito dal marchio italiano, per il suo debutto non c'era la fila tanto sperata. Nonostante si trattasse di uno dei sei modelli elettrici Maserati previsti per l’anno prossimo, farcito di tanta potenza e stile simile all’attuale MC20 con motore V6, in generale il futuro delle supercar del Tridente sembra aver preso un'altra strada, che non sarà più quella del radicalismo elettrico.