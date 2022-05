Maserati MC20 Cielo, meravigliosa spider sportiva

seducente con le sue portiere che si aprono “a farfalla”

sigla MC ‒ Maserati Corse ‒

motore V6 Nettuno, un 3.0 capace di sviluppare 630 CV di potenza

Molto più della variante di carrozzeria scoperta della MC20, la Cielo incarna una personalità nuova per Maserati: è bella, anzi bellissima,e innovativa per il tetto in vetro retrattile. In più è una spider sinceramente sportiva, come si deve allache le ha fornito il formidabile, difficile per una decappottabile trovare di meglio. Insomma un unicum nel mix di sportività e lusso che offre oggi il brand Maserati, con Sports Utility e berline a dominare la gamma.

Ufficio stampa

Se il

colore Aquamarina

sky feeling

tetto in vetro elettrocromato

a tre strati e metallizzato caratterizza lʼidentità esteriore della MC20 Cielo, sfumando con volute azzurre la carrozzeria, lʼanima della spider italiana è lo “”, ovvero l’esperienza di guida immersiva a tetto aperto. Unʼemozione unica! Basta un tocco touch sullo schermo centrale e ilsi abbassa, in soli 12 secondi. Ma se si vuole viaggiare col tetto chiuso, ecco con un tocco che il tetto da opaco diventa trasparente e il cielo è a portata di mano anche quando piove o fa freddo (tecnologia PDLC, Polymer Dispersed Liquid Crystal).

Leggi Anche Maserati meets David Beckham e nasce la MC20 Fuoriserie Edition

Bellezza e qualità vanno di pari passo. Ci sono tutti i dispositivi di sicurezza attivi già visti sulla MC20, in più sono stati introdotti la

Frenata dʼemergenza automatica

audio High Premium Sonus faber

, la spia dei segnali di traffico e una nuova camera a 360°. A richiesta uno splendido impianto, ottimizzato ad hoc per l’abitacolo della spider sia nell’acustica che nel posizionamento dei 12 altoparlanti. La connettività è assicurata dal sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant) e da Maserati Connect.

Sviluppata presso il Maserati Innovation Lab e prodotta nello storico stabilimento modenese di Viale Ciro Menotti, la MC20 Cielo vanta il telaio in carbonio come la coupé e come avrà la futura variante elettrica. Sul mercato arriverà anche la versione a tiratura limitata

Launch Edition PrimaSerie

capsule collection disegnata per MC20 Cielo da North Sails

, con contenuti esclusivi e il color Acquamarina degli esterni. Maserati lancerà anche una esclusiva