Maserati MC Edition, serie speciali per cuori da pilota

In attesa del debutto di Grecale , il suo nuovo Suv, Maserati si regala un esclusivo allestimento sportivo MC Edition per i tre modelli di punta della sua gamma: Levante, Ghibli e Quattroruote. Queste versioni marcano espressamente lʼanima racing della Casa del Tridente, poiché la sigla MC sta per “ Maserati Corse ”.

Dal Reparto Maserati Corse Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Splendidi i due colori di carrozzeria di questʼedizione speciale: Giallo Corse e Blu Vittoria. Due tinte con vernice tristrato, resistente e di forte impatto visivo. Il giallo e il blu sono i colori della città di Modena, dove Maserati ha da sempre il suo quartier generale e lo stabilimento storico in via Ciro Menotti, anche se in tempi recenti parte della produzione si è spostata nellʼarea torinese. La carrozzeria Giallo Corse è una tinta tristrato con mica blu, che interferisce con la luce in modo molto raffinato; il colore Blu Vittoria è invece tristato opaco ma più profondo e contemporaneo, con un particolare effetto materico.

Per completare gli esterni, la gamma MC Edition presenta dettagli distintivi in Black Piano e un badge specifico sul parafango anteriore e sul montante B. Il Suv Levante MC Edition adotta cerchi da 22 pollici, mentre Ghibli e Quattroporte da 21”, e a completamento del look sono le rifiniture dei cerchi in nero lucido con le pinze freni blu. L’equipaggiamento della serie speciale si completa con il tetto apribile elettronico, il sistema audio surround Bowers & Wilkins e il pacchetto Driver Assistance.

L’abitacolo presenta elementi in fibra di carbonio blu e le cuciture dei sedili sono gialle e blu lungo la pelle naturale Nero Pienofiore. A beneficiare del nuovo allestimento sportivo sono le motorizzazioni a 8 cilindri dei tre modelli (V6 invece per il mercato cinese).Le nuove Maserati MC Edition sono disponibili da questo mese di febbraio.