Maserati GranTurismo e GranTurismo Folgore

Con le sue forme sinuose, affilate e sensuali, le nuove Maserati GT esprimono al meglio lʼequilibrio e lʼarmonia tra bellezza e funzionalità, con linee uniche e subito riconoscibili alla storia del Tridente, basti pensare ai quasi 5 metri di lunghezza e allʼaltezza ridotta a soli 1,35 metri. Un tributo perfetto per i 75 anni di storia delle granturismo modenesi, iniziata nel Secondo Dopoguerra con la A6 1500. Oggi siamo in presenza di un’architettura tecnica innovativa, che fa ampio uso di materiali leggeri come l’alluminio e il magnesio, unitamente ad acciai alto performanti, per raggiungere livelli prestazionali eccelsi.

Il motore V6 Nettuno delle nuove Maserati GranTurismo è declinato in due versioni: Modena di cilindrata 3.0 biturbo e 490 CV di potenza e Trofeo che arriva fino a 550 CV. Al lancio ci sarà anche una Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary. Motori termici di grande efficienza, basati sullʼarchitettura elettrica/elettronica Atlantis High che “spara” messaggi agli ausili di guida elettronici con velocità fino a 2 millisecondi, per unʼesperienza di guida pronta e precisa in ogni situazione. E appagante pure, grazie al sound immersivo del motore, come progettato dal Maserati Innovation Lab e da Sonus faber, anche sulla Folgore.

E poi la grande novità del 2023 Maserati, lʼarrivo della GranTurismo Folgore con il suo powertrain interamente elettrico a 800V. Una sportiva superba, capace di offrire prestazioni di assoluto rilievo grazie ai tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW (uno anteriore e due posteriori). La batteria da 92,5 kWh permette di scaricare alle ruote con continuità circa 760 CV di potenza e 1.350 Nm di coppia, così che lʼaccelerazione sia un brivido: 2,7 secondi da 0 a 100, ma anche le termiche non mancano di adrenalina e spuntano 3,9 secondi la Modena e 3,5 secondi la Trofeo. Prezzi da 175 mila a 220 mila euro.