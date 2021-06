Marvel R e MG5, il ritorno di MG nel segno delle Electric

La sfida elettrica del brand MG Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un destino segnato quella dellʼalimentazione elettrica per MG, che per riaffacciarsi sui mercati globali deve puntare sullʼinnovazione e le nuove tecnologie. Rispondono perfettamente alla domanda il Suv lifestyle di segmento C Marvel R Electric, lungo 4,674 mm e con passo di 2,8 metri, più la station wagon MG5 lunga poco più di 4 metri e mezzo. Il Suv sorprende per la qualità high-tech dellʼabitacolo, che include un pazzesco schermo touch da 19,4 pollici, cui aggiunge il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

MG Marvel R Electric è un Suv che assicura 400 km di autonomia di marcia a emissioni zero. La batteria è adatta sia alla ricarica a corrente alternata che continua (AC/DC) e grazie alla funzione rapida raggiunge lʼ80% di carica piena in soli 30 minuti. È disponibile sia a trazione posteriore da 180 CV che integrale, e in questʼultimo caso i motori elettrici sono tre, uno sullʼavantreno e due sullʼassale posteriore, per una potenza massima di 212 kW (288 CV) e 665 Nm di coppia massima, che permette al Suv di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e toccare la velocità di 200 km orari.

Il bagagliaio posteriore della Marvel R Electric offre un volume di 357 litri, che sale fino a 1.400 abbattendo il sedile posteriore. La versione a trazione posteriore (con due motori elettrici), aggiunge altri 150 litri di spazio sotto il cofano anteriore, dove manca il propulsore elettrico. I prezzi della MG Marvel R partono da 40.000 euro. La station wagon MG5 Electric è ancora più versatile col suo bagagliaio da 578 litri, ampliabile fino a 1.456 litri con i sedili posteriori abbattuti. Meno esuberante, ha un motore elettrico da 135 kW (184 CV) e 280 Nm di coppia.

Il lancio ufficiale sul mercato dei nuovi modelli MG è previsto per lʼestate di questʼanno. Più tempo occorrerà aspettare per la prima sportiva 100% elettrica, basata sul concept Cyberstar a due posti, che vediamo nelle immagini sotto. Promette unʼautonomia di 800 km a emissioni zero e in più la connettività 5G e un livello di guida autonoma di livello 3.