MG scalpita e lancia per il 2021 EHS Plug-in Hybrid

Il 2021 promette molte novità nel mondo dellʼauto. Già il 4 gennaio avremo la definizione del neonato gruppo Stellantis , che nasce dalla fusione tra FCA e PSA, ma poi avremo tanti nuovi debutti, anche di costruttori nuovi. Come MG, storica Casa inglese , che torna in Italia con il Suv EHS a trazione ibrida plug-in , che sʼinserisce nella fascia alta del segmento C.

Il ritorno di MG in Europa merita di essere seguito, perché poggia sulle solide spalle del colosso cinese Saic (Shanghai Autormotive), il più grande costruttore auto del Paese e settimo al mondo. E perché riporta in auge un brand che fino agli anni 80 riscuoteva grandi apprezzamenti con le MG Rover. Già questʼanno la “nuova” MG aveva avviato la ripresa delle attività europee con il Suv 100% elettrico ZS, che però in molti mercati non è mai arrivato. Adesso invece, con EHS Hybrid Plug-in, cʼè il debutto in mercati importanti come quello tedesco, spagnolo, portoghese, svedese e, appunto, italiano. Prezzi a partire da 34.000 euro e già questo suscita un “però!” dʼinteressamento.

Aspetto solido e muscoloso, una linea dinamica e sportiveggiante, MG EHS coltiva lʼambizione di conquistare il target premium del segmento C. È lungo più di 4,5 metri e ha un capiente bagagliaio da 450 litri, ma soprattutto sorprende per la qualità dellʼabitacolo. I sedili sono di tipo sportivo e integrano in un unicum avvolgente i poggiatesta, la strumentazione digitale è evoluta e conta su un display touch da 12 pollici. Completa la dotazione di sicurezza, che include la frenata automatica dʼemergenza, lʼAdaptive Cruise Control, lʼassistente al traffico e il mantenimento di corsia. Ciò che è valso il punteggio di 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza.

La propulsione di MG EHS Hybrid Plug-in abbina un 1.5 turbo benzina da 162 CV e un motore elettrico da 90 kW (pari a 122 CV), alimentato da una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In totale il Suv sviluppa 258 CV di potenza e 370 Nm di coppia fin dai bassi regimi, e marciando in modalità EV ‒ cioè a emissioni zero ‒ percorre fino a 52 chilometri. I vertici MG e Saic parlano di “smart choice e lifestyle” a proposito di EHS Plug-in Hybrid, che sarà distribuito a inizio 2021 con la garanzia prodotto di 7 anni.

Nello speciale motori anche la MG EHS