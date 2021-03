MG, dopo lʼibrida EHS sbarca il B-Suv 100% elettrico ZS

Il Suv plug-in EHS già in vendita in Italia, il prossimo ZS EV 100% elettrico in rampa di lancio e lʼobiettivo strategico di portare a 40 le concessionarie in Italia (dalle attuali 12). È tanta la carne che MG Motors ha messo a fuoco per questʼinizio anno nel nostro Paese. Lo storico marchio inglese Morris Garage è stato riportato in auge dai cinesi di Shanghai Automotive solo da poco e deve recuperare il terreno perduto.

MG ZS EV è un Suv di segmento B, quindi più piccolo di EHS, ma soprattutto è al 100% elettrico. Il motore da 105 kW (143 CV) è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 44,5 kWh. Bastano 35 minuti a corrente alternata (DC) per ricaricare lʼ80% delle batterie, mentre lʼautonomia di marcia arriva fino a 263 km. La strada scelta da MG per tornare con vigore sul mercato è quindi quella dellʼelettrificazione. Ibride o 100% elettriche, anche per sfruttare le agevolazioni in atto nei vari Paesi. In Italia, la ZS EV ha un listino che parte da 23.900 euro con gli incentivi statali e in caso di rottamazione. Garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri.

MG EHS Hybrid Plug-in

Posizionato nel segmento C-Suv, MG EHS è un modello robusto e di personalità, lungo 4,5 metri e con alimentazione ibrida plug-in, affidata a un 1.5 turbo benzina da 162 CV più un potente motore elettrico da 90 kiloWatt, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. Insieme i due propulsori sviluppano 258 CV, gestibili attraverso un moderno cambio automatico a 10 rapporti. Eccezionale lʼabitabilità, con il tetto panoramico da 1,19 metri quadri e lʼilluminazione interna con una gradazione a 64 colori. I passeggeri posteriori hanno lo schienale regolabile, le doppie prese dʼaria, due porte USB e il bracciolo pieghevole con vano portaoggetti.

Il guidatore può contare sul cruscotto digitale da 12,3 pollici e il touchscreen centrale da 10,1 pollici. Per garantire la massima trazione, il Suv è dotato di serie del blocco elettronico del differenziale XDS. In modalità esclusivamente elettrica, MG EHS percorre fino a 52 chilometri, limitando le emissioni di CO2 a 43 g/km e perciò beneficiando degli ecoincentivi statali, così che il prezzo di listino di 35.850 euro può scendere fino a 28.900 in caso di rottamazione. Due gli allestimenti ‒ Excite ed Exclusive ‒ e 7 anni di garanzia o fino a 150.000 chilometri.