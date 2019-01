9 gennaio 2019 08:45 Mahindra KUV100, arriva la versione Bifuel a Gpl Tre anni di garanzia, assistenza e Furto e Incendio

Se qualcuno avesse dei dubbi sulle strategie ecosostenibili di Mahindra, andasse a guardarsi i risultati del Campionato di Formula E della scorsa stagione, dove il team indiano è stato uno dei più competitivi e vincenti. Ma per il mercato la strada della trazione elettrica è ancora lunga, così Mahindra ha dirottato sul gpl e lancia in questi giorni in Europa la versione m-Bifuel di KUV100.

Il giovane, piccolo, compatto City Suv indiano è stato lanciato soltanto 6 mesi fa in Italia, ottenendo un discreto riscontro dal pubblico. Perché è agile come unʼutilitaria (è lungo poco più di 3,7 metri) e costa come questa, soltanto che ha lʼassetto alto da terra ben 170 mm, ciò che ne fa ‒ sia per look che per stile di guida ‒ un piccolo Suv metropolitano. Ecco nel dettaglio i contenuti della nuova versione a GPL. Il cuore pulsante di KUV100 resta il motore 3 cilindri benzina 1.2 da 82 CV Euro 6c, ma col doppio serbatoio aumenta nettamente la versatilità dʼimpiego: ai 560 km di autonomia con la benzina se ne aggiungono altri 420 con il gpl. Lʼimpianto del gas è fornito dalla BRC, azienda specializzata italiana.

Perde qualcosina in termini di coppia (da 115 a 112 Nm) e quindi di scatto, ma i vantaggi sono superiori. Mahindra KUV100 m-Bifuel ha il merito di ridurre la spesa carburante e le emissioni di CO2, che scendono da 146 a 129 g/km, e in molte regioni italiane cʼè l’esenzione o la riduzione del pagamento del bollo per le auto a gpl. Inoltre ha lʼulteriore vantaggio di poter accedere nelle zone a traffico limitato di tante città e borghi storici del Belpaese, con la possibilità di circolare anche nei casi di blocco del traffico, come purtroppo avviene sempre più sovente nelle grandi città.