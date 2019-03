Stelle dʼOriente 27 marzo 2019 08:45 Lexus lancia in Europa ES Berlina e RC Coupé Hybrid Entrambe ibride con motori 2.5 benzina ed elettrico

Pochi sanno che il modello più venduto al mondo di Lexus è la berlina ES. Uscita nel 1989 ‒ giusto 30 anni fa ‒ è stata consegnata a 2,3 milioni di clienti nel mondo. Ma in Europa non è mai stata commercializzata, almeno fino a questa nuova, settima generazione che si appresta a debuttare anche in Italia. Solo ibrida elettrica, come vuole la tradizione Lexus nel Belpaese. Con lei una sportiva mozzafiato: la RC Hybrid.

I due nuovi modelli Lexus ‒ la berlina ES 300h e la coupé RC Hybrid ‒ condividono infatti lo stesso sistema di propulsione ibrida. Il motore termico è un 4 cilindri 2.5 benzina a ciclo Atkinson, che si abbina a un potente motore elettrico per sviluppare una potenza di sistema pari a 218 CV per la ES 300h e 223 CV per la più leggera coupé RC. Considerata lʼappartenenza ai segmenti più elevati di mercato, i consumi medi sono davvero irrisori: 4,4 litri per fare 100 km nel ciclo combinato la berlina e 5 litri la RC Hybrid che sfrutta lo stesso pianale produttivo della LC Coupé.

