Lexus RC, la granturismo dal fascino immenso

Ha lo styling elegantissimo della coupé LC e una cura degli interni degni della miglior berlina ammiraglia. Lexus non lesina nulla ai suoi modelli e al Salone di Parigi esibisce con orgoglio la nuova sportiva RC , che arriverà poi in Italia nei primi mesi del 2019. Cinque anni dopo la prima Lexus RC.

Vediamola in queste foto che danno il senso del dinamismo di matrice Lexus e della filosofia di guida “Sharper & Refined”. Un brand che sta coltivando idee di stile innovative e le trasferisce anche in altri ambiti ‒ yacht, arredi ‒ mischiando sempre lusso e sportività. A ciò aggiunge la reputazione del marchio Lexus, sempre leader nel mondo per affidabilità dei suoi modelli. La nuova RC è una granturismo di charme che si caratterizza per gli evoluti affinamenti dal punto di vista aerodinamico, delle sospensioni, della risposta congiunta di motore e sterzo.