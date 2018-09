26 settembre 2018 13:45 Lexus tra yacht e la stupenda LC Yellow Edition Il 20 metri LY 650 e la coupé da 120 mila euro

Il segmento del lusso attraversa i mercati in modo trasversale. Lʼalta moda sposa la nautica da diporto, i gioielli sʼincastonano dentro le auto più prestigiose, la profumeria più raffinata avvolge gli arredi più esclusivi. Non sorprende allora che Lexus ‒ uno dei brand automobilistici più esclusivi al mondo ‒ cerchi nuove strade, nuovi concetti per tradurre le proprie competenze in fatto di lusso. Lo yacht LY 650 ne è un chiaro esempio.

La stagione dei grandi Saloni nautici ha preso il via: Cannes, Montecarlo e in questi giorni Genova polarizzano lʼattenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati. Trovare costruttori o aziende legate al mondo dellʼauto vicine alla nautica non è difficile, e Lexus ha già esperienze nel genere. La sua missione “Experience Amazing” punta a incrociare i concetti di stile delle sue automobili con altri prodotti. Grazie alla partnership con lʼamericana Marquis-Larson Boat Group, nasce così lo yacht LY 650, evoluzione del Lexus Sport Yacht Concept visto negli anni scorsi. Lungo quasi 20 metri, si distingue per la prua pronunciata, un ponte dalle curve sinuose e fianchi della poppa accentuati, che di profilo ricordano le ammiraglie Lexus. La barca si farà davvero: il primo esemplare del Lexus LY 650 dovrebbe essere pronto a metà 2019.

Lʼauto sportiva e di prestigio resta però nel Dna del brand giapponese, come anche la tecnologia ibrida elettrica. Lʼultima sua meraviglia è la coupé LC nella versione Yellow Edition, che si contraddistingue per lʼesclusiva carrozzeria Giallo Race. Il segreto di questa colorazione sta nella minuziosa applicazione multistrato del giallo e di un primer bianco, che insieme garantiscono alla vernice unʼelevata profondità cromatica. In seguito viene aggiunta una colorazione gialla a base di mica per eliminare la densità del colore, dando vita ad una brillantezza senza eguali. Il risultato è una consistenza cromatica formidabile, che garantisce un effetto cromatico variabile in base al punto di osservazione.