Leapmotor C10 REEV: la prova della versione con range extender

Per entrare nella nuova Leapmotor C10 REEV basta avere il telefono in tasca, sicuramente una comodità resa possibile dalla tecnologia di ultima generazione. Sulla nuova vettura l’esperienza di guida è più sbilanciata a favore dell’elettrico che del termico, nel senso che il motore a combustione non è una presenza invasiva e si percepisce appena nella guida normale. Solo quando la batteria si scarica, il 4 cilindri diventa più rumoroso. Il guidatore, comunque, ha a disposizione quattro modalità di gestione del sistema con la possibilità di stabilire quanto far prevalere la parte elettrica. Con i programmi EV ed EV+ il motore termico entra in funzione rispettivamente al 25% e al 9% della batteria residua, mentre in modalità Fuel già a partire dall’80%. Nella modalità Power+ il motore benzina si attiva subito per ottimizzare la potenza combinata ed è questo il programma ideale per chi non vuole mai ricaricare l’auto alla colonnina. La dinamica di guida è di buon livello, considerando il tipo di vettura, grazie alle sospensioni multi-link posteriori (MacPherson all’anteriore) e anche grazie alla messa a punto specifica per i modelli europei ad opera dei tecnici di Stellantis. Il punto di forza della C10 REEV rimane comunque il comfort di bordo, come da tradizione per le auto cinesi.