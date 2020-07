Le nuove Porsche 911 Turbo elevate a potenza

Oggi la nuova generazione di modelli 911 Turbo ha il vantaggio di essere personalizzabile ancor di più, per offrire al cliente il maggior profilo distintivo. A livello estetico, spicca lʼallargamento delle carreggiate ‒ 42 mm davanti e 20 al retrotreno ‒ per lasciar spazio al nuovo telaio, mentre i fari anteriori a LED con regolazione del fascio di luce diventano di serie. Di assoluta eccellenza è lʼaerodinamica, con prese dʼaria attive a controllo elettronico nella sezione anteriore e lo spoiler posteriore maggiorato. Inoltre le prese dʼaria sui pannelli laterali posteriori ora aspirano aria di alimentazione invece che, come in passato, aria di raffreddamento. Modificato pure lʼintercooler.

La potenza è impressionante. Il motore boxer a 6 cilindri da 3.745 cc sviluppa 580 CV, 40 in più della precedente serie. È dotato di turbocompressori a geometria variabile simmetrici, che elevano la coppia fino a 750 Nm (40 in più di prima), così da spuntare uno scatto sullo 0-100 di appena 2,8 secondi! Siamo a livelli da Formula 1, cui Porsche pur non appartiene, che fanno impallidire le supercar dei costruttori più blasonati. A mettere un poʼ di comfort a questa guida così estrema ci pensa il cambio PDK a doppia frizione e 8 rapporti, tarato specificamente per le versioni Turbo. La velocità massima rimane invariata a 320 km orari.

Sulle nuove 911 Turbo Coupé e Cabrio agisce la trazione integrale attiva, che riesce ora a trasferire ancora più potenza alle ruote anteriori, mentre la trazione sullʼasse posteriore sterzante è esaltata da una carreggiata più larga e da pneumatici 315/30 montati su cerchi da 21 pollici (davanti sono da 20”). Lʼefficace impianto frenante monta di serie pinze di colore rosso e dischi anteriori in ghisa da 408 mm di diametro, mentre i dischi posteriori sono da 380 millimetri. Lʼaspetto caratterizzante sta inoltre nei due tipi di telaio disponibili: al nuovo si aggiunge lʼopzionale sistema PDCC di regolazione attiva del telaio.

Entrambi i modelli propongono i nuovi pacchetti Sport e Lightweight Design, questʼultimo riduce il peso di 30 chilogrammi. Allʼinterno spicca il nuovo Cockpit digitale con schermo centrale da 10,9 pollici e layout inedito. In Italia le nuove Porsche 911 Turbo sono già ordinabili, al prezzo di 191.009 per la Coupé e 204.917 euro per la 911 Turbo Cabriolet.