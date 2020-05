Porsche svela le favolose 911 Targa 4 e 4S

Una soluzione che è tipica delle auto veramente sportive. Le Targa ‒ e la prima Porsche del genere è del 1965 ‒ si caratterizzano per la fascia metallica avvolgente alle spalle dei sedili anteriori, che si raccorda elegantemente e con funzione aerodinamica al lunotto. Il tetto delle nuove 911 Targa si aziona in modo completamente automatico e può essere aperto e richiuso in soli 19 secondi. Due i modelli della nuova gamma: Targa 4 e Targa 4S, entrambe a trazione integrale e dotate di serie con il cambio a doppia frizione a 8 rapporti. A richiesta è però disponibile il cambio manuale a 7 marce, che include il pacchetto Sport Chrono.

Le nuove Porsche 911 Targa 4 e 4S sono sportive di grande esuberanza. Il motore boxer 6 cilindri biturbo 3.0 sviluppa 385 e 460 CV, rispettivamente, con accelerazioni sullo 0-100 di 4,2 secondi la prima e addirittura 3,6 secondi la 4S, che conta su 530 Nm di coppia massima. La velocità di punta della 911 Targa 4 è di 289 km/h, mentre la 4S raggiunge i 304 km/h. Tutto sotto il controllo delle sospensioni variabili elettroniche e dellʼinnovativo Porsche InnoDrive, un sistema che adatta la velocità alle condizioni di marcia. La versione 4S vanta di serie anche il differenziale posteriore autobloccante elettronico.

Evoluta la meccanica dʼimpronta sportiva. Grazie alla funzione Smartlift, ad esempio, le due sportive tedesche possono essere “sollevate” qualora servisse, tipo per accedere ai garage. Di serie la 911 Targa 4 monta pneumatici 235/40 ZR su cerchi in lega da 19 pollici davanti e 295/35 ZR su cerchi da 20 pollici sul posteriore. La 4S prevede pneumatici 245/35 ZR e cerchi da 20 pollici allʼavantreno e 305/30 ZR da 21 pollici dietro. Potente lʼimpianto frenante, a richiesta disponibili anche in carboceramica. In arrivo a fine maggio, la nuova Porsche 911 Targa 4 costa da 132.571 euro, la 4S da 148.431 euro