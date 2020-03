Porsche nuove 911 Turbo S Coupé e Cabriolet

Ma quali porte chiuse! I costruttori automobilistici non arretrano davanti al virus Covid-19 e, se anche il Palaexpo di Ginevra serra le aperture , cʼè lo streaming che consente loro di svelare tutte le novità di prodotto già calendarizzate. Grazie alle “Virtual Press Conference”, il mondo dellʼauto non si ferma e pazienza se le vetture non possiamo per ora toccarle.

Porsche batte tutti sul tempo e svela in streaming le nuove 911 Turbo S Coupé e Cabriolet, sulla carta le candidate principali al titolo di reginette della 90° edizione della kermesse ginevrina. Dire che siano belle è una banalità, sono entrambe sensualissime e in grado di entusiasmare con prestazioni inebrianti. Porsche le ha infatti dotate del nuovo motore 6 cilindri boxer da 3,8 litri con due turbocompressori a geometria variabile, che sviluppa fino a 650 CV di potenza, ben 70 in più della precedente 911 Turbo S. La coppia massima arriva a 800 Nm (50 Nm in più) e ciò scatena unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi! E da 0 a 200 orari in 8,9 secondi.

Due supercar stradali a tutti gli effetti, che sulle Autobahn tedesche possono sfrecciare a 330 km/h. Il cambio a doppia frizione e 8 rapporti è stato sviluppato ad hoc per la 911 Turbo. Prestazioni rese estreme dalla grande ala posteriore, che ottimizza ulteriormente la deportanza. Lʼestetica segue il discorso prestazionale, con la scocca più larga di 45 millimetri sull’asse anteriore e carreggiate più larghe (la larghezza totale è di 1.900 mm). Per la prima volta, la 911 Turbo S differenzia la gommatura, con pneumatici da 20 pollici e formato 255/35 sull’asse anteriore e da 21 pollici e misura 315/30 sul posteriore.

Tra le opzioni ci sono poi la trazione integrale, le sospensioni con assetto ribassato e la regolazione elettronica degli ammortizzatori. Le nuove Porsche 911 Turbo S arrivano nelle concessionarie italiane a metà del prossimo mese di maggio, i prezzi sono di 224.527 euro per la Coupé e di 238.435 euro per la cabriolet.