Land Rover, nasce il Defender del XXI secolo

Land Rover ha scritto la nuova storia di Defender partendo dal classico foglio bianco. Ci sono persino due varianti ibride elettriche (che vedremo nel 2020), ma tutto ruota attorno al nuovo e robusto pianale D7x, progettato per superare la procedura “Extreme Event Test”. In tre parole: può andare ovunque! La luce da terra è di ben 291 mm e così il nuovo Defender può guadare corsi dʼacqua profondi 90 cm, attaccare angoli anteriori di 38 gradi e di 40° in uscita, e si avvale di sospensioni pneumatiche, differenziale centrale bloccabile e differenziale posteriore bloccabile.