Range Rover svolta sullʼibrido plug-in

Oggi, al di là del maquillage estetico, la nuova frontiera di Range Rover è la propulsione ibrida elettrica plug-in . Una versione che sarà subito a listino con il lancio del nuovo modello (a inizio 2018 in Italia), e che mette insieme un moderno 4 cilindri 2.0 a benzina della gamma Ingenium, già di suo forte di 300 CV di potenza, con un motore elettrico da 85 kW (solo circa 116 CV). Insieme i due propulsori sviluppano una potenza di sistema di oltre 400 CV , per 640 Nm di coppia massima e accelerazioni da brivido ‒ 6,8 secondi da 0 a 100 ‒ considerata la stazza del Suv 4x4 britannico. Eppure i consumi medi nel ciclo misto si attestano sui 2,8 litri per 100 km , per emissioni di CO2 di appena 64 g/km, e ciò la dice lunga sulla convenienza ambientale dei sistemi ibridi elettrici.

La batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio alimenta il motore elettrico e si ricarica in appena 2 ore e 45 minuti, avendo a casa una colonnina Wallbox da 32 Ampere. Garantisce unʼautonomia di marcia in modalità interamente elettrica, e quindi a zero emissioni, di oltre 50 km. Poi interviene il motore termico a prolungare lʼutilizzo del veicolo. La batteria è coperta da una garanzia di 8 anni e 160.000 km. Nella gamma Range Rover non cʼè però soltanto la versione ibrida plug-in, ma anche prestazionali versioni come la SVAutobiography Dynamic, con motore V8 Supercharged da 565 CV.