I due Suv/fuoristrada, dal carattere molto diverso lʼun lʼaltro, adottano un motore termico benzina di piccola cubatura, 1.5 a 3 cilindri ma ben 200 CV, cui è abbinata la trasmissione automatica a 8 rapporti. Già di per sé molto efficiente, si accoppia a un motore elettrico montato sullʼasse posteriore, che sviluppa lʼequivalente di 109 CV ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 15 KWh. Andando solo in modalità elettrica, riescono a percorrere fino a 68 km la Evoque ricaricabile e 64 km la più massiccia Discovery Sport, alla velocità massima di 135 orari. Superata questa velocità, il motore elettrico viene disaccoppiato, per reinnestarsi se la velocità diminuisce.

Due Suv moderni e ampiamente fruibili per lʼutilizzo medio giornaliero. Lʼefficienza delle due Land Rover ibride plug-in si coglie appieno nel livello di emissioni di CO2, che si attestano poco sopra i 30 grammi al km, per consumi medi di benzina di 1,4 litri per 100 km. E dire che stiamo parlando di due Suv a trazione 4x4, Discovery Sport ha pure una spiccata vocazione offroad. La motorizzazione ibrida non incide sulle prestazioni, anzi: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,4 secondi per Evoque e 6,6 secondi per Discovery Sport.

La batteria aglio ioni di litio si ricarica allʼ80% in circa 30 minuti con un colonnina da almeno 32 kW DC, ma anche con il Wallbox da 7 kW AC bastano 84 minuti per la ricarica. Tanti gli allestimenti per queste versioni P300e, con prezzi che partono da 53.000 per la Evoque e da 51.500 per la Discovery Sport.

Nello speciale motori anche le Land Rover Evoque e Discovery Sport Hybrid plug-in