Land Rover Discovery 5 alla Polizia di Stato

Al Museo della Polizia di Stato a Roma è bastata una stretta di mano tra il Capo della Polizia Franco Gabrielli e il presidente di Jaguar Land Rover Italia, Daniele Maver, per sancire il proficuo prosieguo del rapporto. Il numero uno della Casa automobilistica inglese in Italia e Clara Vaccaro ‒ Prefetto e direttore centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale ‒ hanno presentato la cerimonia ufficiale per la consegna dei grandi Suv in versione allestimento Ordine Pubblico. Andranno ad aggiungersi alle altre vetture Land Rover in uso ai Reparti Mobili in tutta Italia.