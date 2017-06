22 maggio 2017 09:00 Nuovo Discovery, forza e generosità Grandi spazi interni e sette posti veri

Per scoprire e prendere confidenza con il nuovo Land Rover Discovery, Tgcom24 è tornata ad Amatrice, perché la Casa britannica ‒ come del resto altri costruttori auto ‒ sta cercando di dare una mano alle zone colpite dal terremoto della scorsa estate. Land Rover ha inaugurato la nuova piazzetta di Amatrice ‒ il Giardino degli Alberi ‒ contribuendo al restauro. È un posto importante per gli abitanti del borgo appenninico, luogo dʼincontro e aggregazione.

Nel centro reatino Land Rover ha portato il nuovo Discovery, che noi abbiamo guidato da Roma con la motorizzazione 3.0 turbodiesel da 250 CV. La cosa che notiamo è che, salendo via via di difficoltà, il grande Suv inglese non ne risente. Nuovo Discovery va dappertutto, su qualsiasi terreno. Allʼinizio sembra allenarsi sul liscio veloce dellʼautostrada, accelera che è una bellezza, ha riprese impressionanti, non mostrando ai passeggeri lʼassetto da Suv. E poi è enorme, un veicolo comodo e con grandi spazi interni e 7 posti veri, perfetto per fare viaggi lunghi e avventurosi. Riducendo i posti per ampliare il bagagliaio, la capacità massima arriva a 2.500 litri. Il plus è la capacità di traino di 3.500 kg, con un sistema di aggancio automatico del rimorchio al veicolo.

Salendo man mano sulle pendici dei monti reatini… uguale! Metterlo in difficoltà è unʼimpresa improba. Nuovo Discovery accelera sempre allo stesso modo, non fa mancare riprese importanti anche in salita, come se stesse ancora sullʼasfalto liscio della A24. In prova nei dintorni di Amatrice, su percorsi appositi per farla divertire nellʼoffroad, beh il Suv Land Rover è straordinario. In fuoristrada è persino possibile usare il Cruise Control e un misuratore al laser ci indica la profondità di guado, qualora volessimo attraversare un torrente o un corso dʼacqua.

Nuovo Discovery sfrutta lo stesso telaio in alluminio di Range Rover e Range Rover Sport, i due modelli top di gamma Land Rover. Telaio molto elastico e dinamico, sul quale sono stati ridisegnati il design esterno e interno. Qui troviamo i sedili posteriori rialzati, 9 prese USB per permettere a tutti gli occupanti di connettersi al wi-fi interno. Davvero super è il braccialetto waterproof che sʼindossa e consente di disabilitare le chiavi, così da poterle lasciarle dentro lʼabitacolo per andare in giro, magari a fare sport in acqua. Il prezzo di Land Rover Discovery TDV6 3.0 è di 61.300 euro.