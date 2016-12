Land Rover Discovery, versatilità al top

Nelle immagini vediamo lʼoriginale presentazione del nuovo Land Rover Discovery in Inghilterra, prima del debutto a Parigi. Il test molto, ma molto speciale , è stato condotto da un celebre paracadutista che dallʼalto, a 200 km/h e armato soltanto di uno smartphone, si è permesso lo sfizio di riconfigurare a distanza i sette sedili del veicolo. Un modo per dimostrare le potenzialità del controllo veicoli da remoto, una delle frontiere dellʼindustria dellʼauto e tema portante allʼedizione 2016 del salone parigino. Per Discovery la modifica dellʼabitacolo avviene in appena 14 secondi e grazie allʼapp InControl Remote (valida per iOS e Android), anche se si è a mezzʼaria come nel video e col paracadute ancora chiuso!

Per Alex Heslop, Capo ingegnere del progetto per Land Rover, “questa particolare caratteristica rende la nuova Discovery diversa da ogni altro veicolo. La possibilità di cambiare il layout dei sedili mentre si è impegnati altrove, magari in fila per lo shopping, è un gran passo in avanti in termini di praticità”. Lʼapp per smartphone non è lʼunico modo per attivare lʼIntelligent Seat Fold, si può fare infatti anche con interruttori posti nel vano bagagli e sul montante C, oppure tramite il touchscreen centrale. Da remoto invece, oltre ai sedili, è possibile avere conferma della chiusura dei finestrini, controllare il livello del carburante, regolare la climatizzazione e sapere lʼesatta localizzazione del veicolo.