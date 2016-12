Land Rover sperimenta la guida autonoma all-terrain

La guida autonoma sembra una possibilità sempre più concreta, ma finora i costruttori si sono concentrati su veicoli che marciano su strade ordinarie e ben asfaltate, con carreggiate e corsie ben delimitate e rilevazioni satellitari puntuali. Land Rover vuole andare oltre e sta sperimentando la guida autonoma anche in fuoristrada , su sterrati e territori impervi, mettendo magari in collegamento una carovana di veicoli tra loro.

Guida autonoma all-terrain e V2V, sono questi i due concetti su cui il gruppo inglese Jaguar Land Rover sta lavorando. Il primo concerne la guida autonoma senza pilota su tutti i terreni; V2V è la sigla che indica il collegamento vehicle-to‒vechicle, così che se un veicolo buca una ruota o si insabbia, ad esempio, gli altri del convoglio sono immediatamente allertati. Lʼimmagine va ai safari africani, dove da sempre Land Rover è protagonista. Per far ciò, il gruppo britannico (oggi nelle mani indiane di Tata) ha sviluppato un sistema di sensori ultrasonici, destinati a diventare gli occhi dei futuri veicoli autonomi all-terrain. Perché per essere efficienti, questi veicoli non devono andare soltanto su asfalti lisci, ma su qualsiasi terreno.