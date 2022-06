Land Rover Defender 130, il più grande il più 4x4

Lungo la bellezza di 5,358 metri, con un passo di oltre 3 metri e la spaziosità per 8 sedili interni disposti su tre file, lʼinedito Defender 130 non si trasforma però in un grande van, tipo shuttle alberghiero, ma anzi conferma tutta la bontà tecnica del fuoristrada inglese.

Un modo per dirci che

lʼavventura è per tutti

sospensioni pneumatiche elettroniche di serie

guadare corsi dʼacqua profondi 90 centimetri

, senza che il maggiore ingombro e la maggior spaziosità dellʼabitacolo di Defender 130 influenzi negativamente la qualità dinamica del fuoristrada inglese, nel confronto con i più piccoli Defender 90 e 110. E così ecco su questa variante 8 posti le, capaci di sollevare la carrozzeria del veicolo di oltre 70 centimetri sia allʼavantreno che al retrotreno, per non parlare dellʼimbattibile capacità di. Il plus sta poi nellʼeccezionale volume di carico, che va da 389 litri con 8 passeggeri a bordo fino a 2.291 litri con seconda e terza fila ripiegata. Avventura proprio per tutti!

Defender 130 vanta di serie il climatizzatore quadrizona

navigatore Pivi Pro

Di serie anche il bellissimo tetto apribile panoramico in vetro

, un grande touchscreen da 11,4 pollici che accoglie il, il più preciso al mondo (individua un posto con precisione fino a tre metri quadri!), mentre gli occupanti godono di aria più pura grazie al sistema di purificazione dellʼabitacolo. Lʼambiente interno è unico con le sellerie in pelle e una nuova impiallacciatura in Quercia Natural Light. Quanto a comfort siamo al top del know-how Land Rover (immaginate la Range Rover ?), tanto che i sedili riscaldati, i braccioli imbottiti e le prese USB-C sono disponibili per tutti e 8 i passeggeri., completato da un secondo tetto apribile sopra la terza fila.

I motori di Defender 130 sono 6 cilindri benzina da 400 CV e 6 cilindri diesel da 250 e 300 CV, tutti mild hybrid

Defender 130 arriva a listino a prezzi da 89.300 Euro

e con cambio automatico ZF a 8 rapporti. Motori possenti di cilindrata 3.0 litri, capaci di trainare rimorchi fino a tre tonnellate! Disponibile anche nellʼesclusivo colore di carrozzeria “Sedona Red”,. Per celebrare il Giubileo di Platino della Regina, Land Rover ha donato un esemplare alla Croce Rossa britannica.

