Lancia Ypsilon: la stilista, lʼattrice e tante personalità

Unʼauto che più femminile non si può. Lancia Ypsilon interpreta da oltre 35 anni i bisogni di mobilità delle donne, e lʼultima arrivata ‒ la Ypsilon Alberta Ferretti ‒ esalta ancora, magneticamente, questa simbiosi. Il perché è presto detto: il percorso creativo che lʼha partorita è centrato su colore, materiali e finiture, valori riconosciuti dallʼuniverso femminile. Ora la nuova Ypsilon griffata “AF” sbarca nelle concessionarie italiane, insieme allo spot con Cristiana Capotondi. La bellissima attrice è lʼambassador della vettura e ne interpreta lo spirito con il claim: “Tante personalità. La Tua”.

Lʼestro creativo della stilista ha immaginato per la nuova versione un colore esclusivo, pieno di riflessi, proprio a marcare le tante personalità che una donna… pardon, unʼauto come la Ypislon, può assumere. Il colore Grigio iridescente è stato creato appositamente per questʼauto, ma la tinta cela nella carrozzeria punti di luce rosa che esaltano lʼeleganza e la particolarità della Fashion City Car italiana. Altri dettagli di stile esterni si evidenziano nei retrovisori con effetto cromo-satinato, e lo stesso effetto vale sulla calandra e le maniglie delle portiere, dove spicca il monogramma della sigla “Alberta Ferretti” color Rose Gold.

Insomma un vero splendore la 36° edizione speciale della Ypsilon, anzi bisogna partire dalla prima Y10 di metà anni 80. A dimostrazione di come il modello sappia essere sempre contemporaneo. Riprendendo l’effetto iridescente degli esterni, il colore Rose Gold diventa un elemento distintivo anche per gli interni, con i tessuti dei sedili ricamati con un filo dʼoro rosa a contrasto e con una cucitura a filo continuo. Il monogramma “AF”, sempre in Rose Gold, spicca sui poggiatesta, mentre la plancia in tessuto Silk nero è illuminata dai dettagli Rose Gold.

La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile nella motorizzazione 1.0 benzina Mild Hybrid da 70 CV e in quella bifuel 1.2 da 69 CV benzina/GPL, con prezzi a partire da 13.950 euro, in caso di finanziamento FCA Bank. In alternativa al Grigio Alberta Ferretti, Lancia propone per questa serie speciale anche la tinta pastello Bianco Neve, i metallizzati Grigio Pietra e Nero Vulcano, oppure il Bicolore Nero che alterna la finitura lucida con quella opaca.

