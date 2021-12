Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, la city car sempre più fashion

La firma Rose Gold di Alberta Ferretti Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Realizzata in un esclusivo colore Grigio con effetto iridescente, creato ad hoc per questa versione griffata, la Ypsilon Alberta Ferretti presta attenzione a valori imprescindibili nel mondo della moda: italianità, eleganza, cura dei dettagli e non ultima lʼattenzione allʼambiente. Con questa tinta, i punti di luce rosa celati nella carrozzeria esaltano lʼeleganza e la bellezza dellʼauto, il cui stile è sempre contemporaneo e spiega perché questa sia sempre al top delle vendite in Italia, fra le leader nel segmento B in molti Paesi europei.

Altri dettagli di stile esterni si palesano nell’effetto cromo satinato sui retrovisori, la calandra e le maniglie delle portiere, mostrando il monogramma della sigla “Alberta Ferretti” attraverso un badge Rose Gold cromato in corrispondenza degli specchietti stessi. In alternativa al Grigio Alberta Ferretti, Lancia propone per questʼedizione anche la tinta pastello Bianco Neve, i metallizzati Grigio Pietra e Nero Vulcano, oppure il Bicolore Nero che alterna la finitura lucida con quella opaca.

Riprendendo l’effetto iridescente degli esterni, il colore Rose Gold diventa un elemento distintivo anche per gli interni, con i tessuti dei sedili ricamati con un filo Rose Gold a contrasto e con una cucitura a filo continuo. Tessuti che contengono fra lʼaltro il Seaqual Yarn, un filato in poliestere di alta qualità al 100% riciclato, messaggio chiaro ai fini della sostenibilità. Anche la plancia in tessuto Silk nero è illuminata dai dettagli Rose Gold.

La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile in tutte le concessionarie italiane in versione Hybrid benzina FireFly 70 CV Start&Stop e in quella bifuel benzina/gpl. I prezzi partono da un listino ufficiale di 18.500 euro, ma la promozione lancio lo abbatte a 13.950 euro in caso di finanziamento FCA Bank, con anticipo di 4.390 euro e 36 rate mensili da 149 euro.