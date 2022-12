Lamborghini Urus, successo senza confini per il super Suv

Entrambe le versioni montano il motore V8 biturbo 4.0 da 666 CV e 850 Nm di coppia già a 2.300 giri al minuto. Un 8 cilindri che in accelerazione fa segnare alla versione “cattiva” Urus Performante un sensazionale 3,3 secondi sullo 0-100, e appena due decimi in più fa la neo-arrivata Urus S. Entrambi i Suv sfoderano velocità da supercar, andando ben oltre i 300 km orari. Grazie allʼuso di molti elementi in fibra di carbonio, la Performante è più leggera di 47 kg rispetto al modello normale di Urus, e nel video dello Speciale Motori la vediamo sul circuito romano di Vallelunga, dopo che la scorsa estate aveva stracciato il record nella temibile cronoscalata di Pikes Peak , in Colorado, battendo di 18 secondi il tempo di Bentley Bentayga nella categoria dei Super Suv. I prezzi di Urus Performante si aggirano attorno ai 270 mila euro.

Quanto allʼUrus cosiddetto “normale”, ha grandi meriti nelle strategie di crescita dellʼazienda di SantʼAgata Bolognese, perché da solo ha conquistato allʼ80% clienti nuovi per il marchio Lamborghini. Con il suo design ricercato, il doppio terminale di scarico e il paraurti anteriore con linee più raffinate e che accolgono di serie un elemento sottoscocca in acciaio inox, Urus S esplode tutta la sua dinamicità nella carrozzeria scura, che poggia sui grandi cerchi da 21 pollici standard (ma optional anche da 23”).

Urus S si avvale poi di sospensioni pneumatiche adattive e della versatilità di 7 modalità di guida: Strada, Sport, Corsa e la personalizzabile Ego, più le tarature specifiche per lʼoff-road: Terra, Neve e Sabbia. Gli interni seguono il concetto bicolore come già Urus Performante, e in abbinamento alla pelle nera ci sono opzioni di colore a contrasto nuove e raffinate come il Blu Leandro e il Verde Aura, oltre ai classici colori cuoio, crema e marrone. La connettività include un sistema di navigazione connessa di ultima generazione e il sistema di parcheggio da remoto attivabile con app. Prezzi per l’Italia a partire da 192.651 Euro (tasse escluse).