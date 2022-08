Lamborghini Urus Performante, il super Suv dei record

E sullʼOlimpo sportivo della Pikes Peak ‒ la cronoscalata più famosa e più difficile del mondo ‒ Lamborghini cʼè salita davvero, con la nuova Urus Performante , hyper Suv da record che ha poi fatto il suo debutto ufficiale in società alla Monterey Car Week in California.

Urus Performante

motore V8 biturbo da 666 CV

battere il record di categoria

Simone Faggioli

156 tornanti in 20 chilometri

Un ambiente perfetto “The Quail”, sulle spiagge californiane dove si svolge anche il Concorso di Eleganza di Pebble Beach. Qui è stata svelata in anteprima mondiale la, con il suo diabolicoche fa segnare, in accelerazione, i 3,3 secondi sullo 0-100. Qualche giorno prima il Suv Lambo era stato protagonista della Pikes Peak, Colorado, dove si è concesso il lusso di. Sotto la guida di, la Urus Performante ha scalato iche portano in cima alla Pikes Peak ‒ 4302 metri sul livello del mare! ‒ in 10 minuti e 32 secondi, migliorando di quasi 18 secondi il precedente primato di Bentley Bentayga.

Un veicolo fuori dalle regole convenzionali, che esalta le prestazioni nonostante il look funzionale del Suv 5 porte. Lamborghini Urus Performante è

più leggero di 47 kg

pneumatici semislick Pirelli P Zero Trofeo R da 22 pollici

rispetto al normale Urus, riduce di 3 decimi lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h e vanta un rapporto peso-potenza di 3,2, il migliore della categoria. Lo spazio di frenata dai 100 km/h fino allʼarresto scende, anche grazie agli, a 32,9 metri, di 0,8 metri migliore del normale Urus V8.

Il design di Urus Performante è caratterizzato dallʼampio uso di materiali compositi, con tantissimi elementi in fibra di carbonio. Modello perfetto per rappresentare Lamborghini nel 2023, quando lʼazienda di SantʼAgata Bolognese festeggerà i 60 anni dalla fondazione,

Urus Performante arriverà entro la fine di questʼanno, prezzi da 215.000 euro che però non includono IVA e tasse