Lamborghini Sián Roadster, il Fulmine del Toro

Definire questa super roadster Lamborghini (da 3 milioni di euro!) è davvero unʼimpresa. Bellezza mozzafiato, tecnologia a piene mani, soluzione ibrida applicata al motore V12 che aggiunge, e non toglie, dinamicità e prestazioni. Cʼè tanto valore aggiunto emozionale nel design, letteralmente impareggiabile, della Sián a cielo aperto, sia esterno che degli interni, con il cockpit open-top che è uno dei più spettacolari di sempre.

La Lamborghini più potente di sempre in versione open-top sviluppa una potenza di sistema pari a 819 CV (602 kW). Per scattare da 0 a 100 orari servono meno di 2,9 secondi e la velocità massima supera la soglia dei 350 km/h. Insomma la Sián è davvero un “fulmine”, come questa parola sta a indicare in dialetto bolognese. Il motore a 12 cilindri da 785 CV è di nuova generazione ed è abbinato a un cambio che integra il motore elettrico da 48 V e 34 CV di ulteriore potenza. La batteria, poi, non è la classica agli ioni di litio, ma un supercondensatore capace di immagazzinare una quantità di energia dieci volte superiore, pesando tre volte di meno!

Una super roadster, super prestazionale ma anche in grado di ricaricare la batteria ogni volta che il guidatore frena. Lʼenergia immagazzinata costituisce un “boost” di potenza subito disponibile, che consente di sfruttare istantaneamente lʼaumento di coppia in accelerazione, fino a 130 km/h, quando il motore elettrico si disconnette in automatico.