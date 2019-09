Lamborghini Siàn, inizia lʼavventura ibrida

Fulmine di una Lambo! Sì perché Siàn in dialetto bolognese significa fulmine (in quanti avranno pensato al cinese…), la prima Lamborghini a trazione ibrida elettrica che farà il suo debutto al Salone di Francoforte, la settimana prossima. Si apre insomma una nuova era per la Casa del Toro.

Lamborghini Siàn è una serie speciale che sarà prodotta in edizione limitata di 63 esemplari, già tutti prenotati. L’iconico motore V12 da 785 CV viene abbinato a un motore elettrico a 48 Volt integrato nella trasmissione che ve ne aggiunge altri 34 di cavalli, per una potenza di sistema pari a 819 CV. Siamo oltre lʼeccellenza dinamica, la supercar ibrida del Toro supera i 350 orari di velocità e accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, meglio delʼAventador! La ripresa da 70 a 120 km/h avviene in 1,2 secondi in meno rispetto alla Aventador SVJ.