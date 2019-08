Lamborghini omaggia gli Usa con due nuove edizioni speciali

La Aventador SVJ 63 Roadster è lʼesclusiva supercar a tetto scoperto della Casa del Toro e sarà prodotta in soli 63 esemplari, omaggio allʼanno di nascita ‒ il 1963 ‒ della Lamborghini. La parte superiore è stata realizzata in fibra di carbonio opaca o lucida: tetto, cofano motore, bocchette di ventilazione del motore, telaio del parabrezza e specchietti retrovisori. Finitura in titanio opaco invece per i cerchi forgiati Leirion. All’interno i rivestimenti in Alcantara in tre diversi colori si coniugano con elementi in fibra di carbonio “CarbonSkin”, un materiale leggerissimo che Lamborghini ha brevettato.