Lamborghini LB744 e le 13 modalità di guida

“Città” è la modalità pensata per la guida quotidiana nei centri urbani, anche a zero emissioni. La potenza del motore viene limitata a 180 CV e quando la batteria agli ioni di litio si scarica, in assenza delle colonnine il V12 interviene per ricaricarla in modalità Recharge. “Strada” si adatta perfettamente alla guida dinamica di ogni giorno e ai lunghi viaggi, combinando un elevato comfort a elevata sportività, esprimendo sino a 886 CV di potenza. Il V12 è sempre attivo, garantendo anche un costante stato di ricarica della batteria che viene ottimizzato e spinto al massimo nella modalità Recharge.

Le modalità più vivaci