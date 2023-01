Mercedes-AMG One: consegnato il primo esemplare

La Casa tedesca ha annunciato di aver completato la produzione del primo esemplare. Assemblata nello stabilimento AMG di Coventry, nel Regno Unito, la One è una vera e propria auto da corsa omologata per la strada.

Durante il suo sviluppo ha macinato chilometri su circuiti veloci come il Nurburgring, Hockenheim e il Red Bull Ring, facendo segnare giri record.



E’ spinta da un motore V6 di 1.6 litri e da quattro motori elettrici per un totale di 1.063 CV. In accelerazione impiega solo 2,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h, 7 secondi per raggiungere i 200 km/h, mentre la velocità massima è di 352 km/h.



Ne verranno realizzati solo 275 esemplari, venduti ad un prezzo di listino che parte da circa tre milioni di euro. In occasione del debutto su strada della prima unità prodotta, si sono inevitabilmente susseguite le indiscrezioni sull’identità del suo possibile proprietario. Da Nico Rosberg a David Coulthard, fino all'attore Mark Wahlberg.

Anche Lewis Hamilton, che ha partecipato allo sviluppo dell’auto, è tra i possibili proprietari: che il primo esemplare sia proprio il suo?