Lamborghini Huracán Tecnica, aerodinamica dʼeccellenza

Eppure a SantʼAgata Bolognese hanno scoperto che lavorando sullʼaerodinamica e lʼingegneria si poteva fare ancora di più. È nata così la

Huracán Tecnica

La deportanza posteriore è stata incrementata del 35%

Air Curtain

, con interventi che hanno cesellato anche le linee estetiche della supercar con motore V10.e la resistenza aerodinamica ridotta del 20% rispetto alla Huracán EVO RWD . Le spalle muscolose confluiscono in un cofano leggero, interamente in fibra di carbonio, e il nuovo paraurti integra per la prima volta lʼ“” su un modello Huracán. Nuovo è anche lo splitter anteriore, con lamelle aperte e più basse per migliorare deportanza e raffreddamento.

Le linee posteriori sono state rimodellate e includono un nuovo lunotto, più verticale, a vantaggio della visibilità, mentre l’alettone è fisso. Alla fine

la versione Tecnica è persino più lunga di 6 centimetri rispetto alla Huracán EVO

nuovo impianto di raffreddamento dei freni carboceramici

V10 di 5,2 litri

un’accelerazione da 0 a 100 km/h che scende a 3,2 secondi

, a dimostrazione di come design e tecnica si muovano allʼunisono. Oltre alla maggior aerodinamicità della carrozzeria, si aggiunge poi ile un sistema di scarico rivisto per un suono del motore più potente. Ilè stato potenziato di 30 CV rispetto alla Huracán EVO, generando così una potenza di 640 CV e una coppia di 565 Nm a 6.500 giri al minuto, per

Tre le modalità di guida: Strada

Sport

Corsa

pneumatici Bridgestone Potenza Sport

, ognuna calibrata per offrire una risposta differenziata in ogni contesto. In Sport il massimo divertimento alla guida è assicurato dal sovrasterzo bilanciato dell’azione delle ruote posteriori sterzanti e del controllo di trazione P-TCS. La nuova Huracán Tecnica adotta nuovi cerchi Damiso con taglio a diamante da 20 pollici e montano. Allʼinterno spiccano i sedili ad altezza regolabile e la connettività è assicurata integrando Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa.