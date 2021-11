Lamborghini Huracán EVO e il Minotauro, lʼevocazione di Troilo

È il Minotauro , il suo mito, la creatura metà uomo e metà toro che abitava il Labirinto di Cnosso, che interpreta la Lamborghini Huracán EVO . Unʼevocazione, unʼimmagine, che lʼartista Paolo Troilo ha scelto per dipingere (con le mani, come di solito fa) la carrozzeria della supercar che ha proprio nel Toro il suo simbolo.

Più che una one-off, la Lamborghini Huracán EVO “Minotauro” è un’opera dʼarte, che esprime possanza, vigore, la forza sovrumana di un essere la cui bestialità è stata posta da Dante a guardia del girone infernale dei violenti. Non a caso lʼauto disegnata da Troilo è stata esposta dal 4 al 13 novembre scorso a Milano a Palazzo Serbelloni, in Corso Venezia 16, allʼinterno della mostra “Troilo-Milano solo andata”, curata da Luca Beatrice. Unʼoccasione per lʼartista di accantonare la “lentezza” che da sempre il suo talento esprime per inseguire il mito della velocità, sovrumana anchʼessa nel caso di una Lamborghini Huracan.

L’opera intitolata “Minotauro” mischia allora sensibilità differenti, pur nella predilezione di Troilo per lʼumanità muscolare, celebri sono i “pugni stretti” dellʼartista tarantino, che ha abbracciato la totale espressività pittorica dopo anni di lavoro e successi in ambito pubblicitario. “Quando il nostro prodotto e le emozioni che questo sa dare incontrano la sensibilità di un artista come Troilo, nasce qualcosa di diverso ed eccezionalmente unico come l’opera Minotauro, di cui siamo orgogliosi”, ha affermato Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini.

Nel 2011 Paolo Troilo è stato selezionato alla 54° Biennale di Venezia. Le sue opere sono state esposte a Singapore, San Francisco, Istanbul, Tel Aviv, Los Angeles, New York. Nato a Taranto nel 1972, vive e lavora a Milano.