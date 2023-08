Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica: i segreti della verniciatura

Il focus sulla vernice A rubare la scena è la vistosa verniciatura dal costo sbalorditivo (120.000 euro), ma in Lamborghini avevano un obiettivo, regalare un tributo alla ricchezza cromatica dei paesaggi della Sardegna, motivo per cui è stato necessario ricorrere a un processo di verniciatura manuale a tre colori. Nel guardare attentamente la Huracán Sterrato Opera Unica, senza mai distogliere lo sguardo, si può avere la sensazione di vederla ricoperta di un liquido ghiacciato: questo effetto è stato raggiunto utilizzando il colore Blu Amnis come prima base, sopra al quale sono stati realizzati dei dettagli a mano, ridefiniti poi con una seconda e terza tonalità, rispettivamente di Blu Grifo e Blu Fedra. La cura per questa lavorazione è costata alla Lamborghini oltre 370 ore, per un totale di 46 giorni lavorativi.

Altri segni particolari La Huracán Sterrato Opera Unica si distingue poi per un tetto di colore nero opaco (la stessa rifinitura si ritrova anche in altri dettagli esterni), mentre di profilo spiccano i cerchi in tinta nero opaco Morus. Gli interni di questa one-off hanno diverse componenti in carbonio, ma anche rivestimenti di pelle Blu Delphinus. Il guidatore potrà stringere tra le mani un volante bimateriale e davanti agli occhi può apprezzare una plancia rivestita in Alcantara con cuciture e ricami in Celeste Phoebe. Ci sono poi degli accorgimenti che non possono sfuggire alla curiosità, per esempio è facile notare come il pulsante di accensione abbia la stessa tinta della carrozzeria o ammirare la lavorazione laser nei toni dell'argento sui sedili. Infine, come tradizione vuole, è presente la targhetta che riporta il numero dell’esemplare, parte della produzione dei 1.499 esemplari della Sterrato, ma questa one-off sfoggia anche un’altra targhetta che riporta la scritta "Opera Unica Porto Cervo 2023".