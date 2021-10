La svolta green di Subaru prende il nome di Solterra

Prime immagini di Subaru Solterra Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Solterra è un Suv di segmento C con equipaggiamenti e dotazioni premium. È anche il primo modello del brand realizzato sulla e-Subaru Global Platform, dedicata espressamente ai veicoli elettrici (BEV) e che presto accoglierà altri modelli, sia a marchio Subaru che Toyota. Piattaforma che è tutta nuova e implementerà varie soluzioni tecniche e di sicurezza allʼavanguardia, centrate sullʼelettronica. Immancabile sarà la trazione a quattro ruote motrici, sebbene a gestione elettronica, un must da sempre in casa Subaru. Lʼesordio di Solterra sui mercati internazionali ‒ Europa inclusa ‒ è previsto per metà 2022. Chi volesse tenersi aggiornato ha a disposizione il sito https://subaru.it/solterra.